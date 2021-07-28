Москва, 28 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В России количество женщин превышает число мужчин. Так, в 2021 году на 1 тысячу мужчин в среднем приходится 1154 представительниц прекрасного пола. Этот показатель по сравнению с прошлым годом не изменился. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревянные мужчина и женщина

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При этом в некоторых возрастных категориях это соотношение меняется в пользу мужчин, сообщает RT. Например, от ноля до четырёх лет на 1 тысячу мальчиков приходится 944 девочки. Также меньше женщин приходится на 1 тысячу мужчин в возрасте до 34 лет.

Уже начиная с категории 35—39 лет и до 70 и более женщин становится больше. Самая большая разница отмечается в возрастной категории 70 лет и старше — в таком возрасте на 1 тысячу мужчин приходится 2278 женщин.

В городах на 1 тысячу мужчин приходится 1186 женщин, в селе — 1066.

Добавим, что за последние десять лет разница уменьшилась — в 2011 году на 1 тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин. Так, на тысячу представительниц прекрасного пола приходилось 866 мужчин.