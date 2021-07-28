Уфа, , 08:35 — REGNUM Правом законодательной инициативы намерены наделить общественную палату Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Сообщается, что такое положение будет отражено в обновленном тексте республиканской конституции.

«Общественная палата республики становится системообразующим институтом гражданского общества. Сегодня это уже не только дискуссионная площадка. Это ретранслятор общественного мнения по ключевым вопросам и инструмент практической демократии. Право законодательной инициативы даст Общественной палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес, что будет способствовать повышению гражданской активности в республике и усилению роли гражданских институтов», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Согласно законопроекту, правом законодательной инициативы в Башкирии будут обладать депутаты Государственного Собрания республики и его постоянные комитеты, глава и правительство республики, республиканский конституционный совет, центральная избирательная комиссия региона, федерация профсоюзов Башкирии, прокурор Башкирии, представительные органы местного самоуправления, граждане и их объединения, которые осуществляют право гражданской законодательной инициативы в порядке, установленном законом республики и общественная палата региона по вопросам ее ведения.