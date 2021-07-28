Лондон, 28 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель McLaren Automotive Limited представил новый кабриолет 765LT Spider из линейки Longtail. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

McLaren Automotive Limited McLaren 765LT Spider

Собрано авто на основе версии 720S Spider. Тираж автомобиля ограничен 765 экземплярами.

От базовой модели 765LT отличается более длинным кузовом, лучшими аэродинамическими свойствами и новым обвесом.

Автопроизводитель оснастил автомобиль модернизированным активным антикрылом и более крупным диффузором. Кроме того, новый McLaren стал легче на 80 кг. Это было сделано за счёт увеличения доли карбона при изготовлении кузовных панелей, облегчённой конструкции сидений и удаления систем мультимедиа и климатического контроля.

В качестве силового агрегата у машины 3,8-литровый турбированный мотор производительностью 765 л. с. Он сочетается с семискоростным «роботом».

Стоимость нового автомобиля составляет 310,5 тыс. фунтов стерлингов (около 31,7 млн рублей).

Напомним, на аукционе Gooding в августе 2021 года в Пеббл Бич (США) будет выставлен на продажу уникальный экземпляр купе McLaren F1 ручной сборки. Над моделью работал дизайнер Гордон Мюррей.

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