McLaren представил новый кабриолет 765LT Spider
Лондон, 28 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель McLaren Automotive Limited представил новый кабриолет 765LT Spider из линейки Longtail. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Собрано авто на основе версии 720S Spider. Тираж автомобиля ограничен 765 экземплярами.
От базовой модели 765LT отличается более длинным кузовом, лучшими аэродинамическими свойствами и новым обвесом.
Автопроизводитель оснастил автомобиль модернизированным активным антикрылом и более крупным диффузором. Кроме того, новый McLaren стал легче на 80 кг. Это было сделано за счёт увеличения доли карбона при изготовлении кузовных панелей, облегчённой конструкции сидений и удаления систем мультимедиа и климатического контроля.
В качестве силового агрегата у машины 3,8-литровый турбированный мотор производительностью 765 л. с. Он сочетается с семискоростным «роботом».
Стоимость нового автомобиля составляет 310,5 тыс. фунтов стерлингов (около 31,7 млн рублей).
Напомним, на аукционе Gooding в августе 2021 года в Пеббл Бич (США) будет выставлен на продажу уникальный экземпляр купе McLaren F1 ручной сборки. Над моделью работал дизайнер Гордон Мюррей.
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