Нерчинск, Забайкальский край, 28 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На территориях Тунгокоченского, Нерчинского и Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края ожидается подъём уровня воды в местных реках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным Забайкальского гидрометцентра, 28 июля на отдельных участках Аргуни, Шилки, Онона, Нерчи уровень повысился на 2−28 см. Подтоплены поймы рек Аргунь, Шилка, Онон и Хилок.

«В ближайшие двое суток ожидается рост уровней воды на реках Аргунь у села Олочи на 10 см, Онон у села Чирон на 6 см и Нерча у города Нерчинск на 15 см. На реке Аргунь у села Аргунск ожидается выход воды на низкие участки поймы», — отметили в управлении.

На остальных реках уровень воды пойдёт на спад.