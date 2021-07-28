Якутск, 28 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Госучреждение «Авиалесоохрана», подконтрольное министерству имущественных отношений региона и минэкологии Якутии, подписало договор на тушение пожаров. Его стоимость превышает 20,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Лесной пожар

Контракт по схеме закупки у единственного поставщика стоимостью 20 535 674,53 рубля подписали 27 июля 2021 года. Исполнителем выступит бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «База авиационной и наземной охраны лесов». Услуга должна быть предоставлена в течение 21 дня по заявке заказчика.

Контракт подписали на основании указа главы Якутии Айсена Николаева о введении режима ЧС в лесах региона, а также приказа минэкологии. В последнем фигурируют контракты, которые должны быть подписаны с оговоренными в нём исполнителями. В списке — 20 госконтрактов, в том числе с коммерческими компаниями.

Напомним, ранее к госучреждению Якутии, подведомственному двум министерствам региона, возникли вопросы в связи с контрактами на тушение пожаров в 2021 году, подписанными с новоиспечённой фирмой из Ростовской области, которой на момент первого тендера было 1,5 месяца. В январе-июне 2021 года ГБУ подписало восемь контрактов на оказание авиационных услуг с ООО «Авиакомпания «МиАн». Их общая стоимость — более 126 млн рублей.

«Огненная преисподняя» — полыхающая Якутия и вопросы к госконтрактам