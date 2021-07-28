Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону поступила партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Как отмечается, однокомпонентная вакцина от коронавируса создана на основе аденовирусного вектора человека. Препарат также рекомендован для ревакцинации. Сколько доз вакцины «Спутник Лайт» получил город-миллионник, не уточняется.

Напомним, что Ростовская область за весь период получила почти 1,2 млн комплектов доз вакцины от COVID-19. План вакцинации взрослого населения на Дону выполнен на 51%.