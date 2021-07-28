Москва, 28 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Жители Москвы за последние полгода воспользовались сервисом «Электронная медицинская карта» (ЭМК) более 22 млн раз, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год, сообщается на портале мэра столицы.

Minsvyaz.ru Электронные госуслуги

Это онлайн-услуга наиболее популярна у москвичей. В электронной медкарте москвичи могут результаты осмотров врачей, результаты анализов, информацию о выписанных рецептах, больничных и др.

Раздел «Мои прививки» содержит данные о вакцинации от коронавируса, дату процедуры и наименование вакцины. Из ЭМК можно выгружать документы и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК), могут воспользоваться новой услугой — посмотреть КТ-, МРТ-снимки.

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