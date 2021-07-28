Абакан, 28 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 12 204 случая COVID-19, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 179 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в правительстве республики.

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За сутки в Хакасии выздоровели 287 пациентов с коронавирусом, с начала текущего года — 10 887.

Амбулаторно лечатся 4714 жителей Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах — 1272. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Хакасии выявили 180 носителей коронавируса, выздоровели 255 человек.