Москва, 28 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 737, который направлялся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета. Об этом 28 июля сообщил источник в авиационных кругах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Читайте также: Летевший из Минска в Анталию самолёт Belavia подал сигнал бедствия

По данным собеседника ТАСС, посадка прошла благополучно.

«Самолёт Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево». Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя», — уточнил источник.

Согласно онлайн-табло, вылет Boeing 737 из московского аэропорта прошёл по графику — в 06:25 мск. Однако спустя примерно 40 минут он вернулся в воздушную гавань.

Ранее по теме: Пассажирский самолёт с вибрацией двигателя приземлился в Симферополе

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский самолёт рейсом из Москвы. Борт со 165 пассажирами приземлился благополучно. Решение об экстренной посадке самолёта было принято из-за вибрации двигателя.