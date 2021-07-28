Уфа, 28 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 27 июля на 1389 км автотрассы Челябинск — Уфа — Самара произошло столкновение встречных автомобилей «Лада Приора», за рулем которой находился 46-летний мужчина и «Лада ХRAY», под управлением 46-летнего жителя Курганской области.

Отмечается, что в результате ДТП в медицинское учреждение был доставлены водитель «Приоры», а также три человека, которые ехали в «XRAY», включая двух детей трех и 11 лет.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погиб водитель скутера в результате столкновения с автомобилем.