Ульяновск, 28 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области набирает обороты уборка урожая. Аграрии собрали полмиллиона тонн зерна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM Урожай

Лидерами уборочной кампании власти называют Кузоватовский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский и Чердаклинский районы.

Первый знаковый рубеж аграрии перешагнули 27 июля, собрав с полей 500 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 249 709 гектаров, или 38% от плана, намолочено 532 588 тонн при средней урожайности 21,3 ц/га.

Исполняющий обязанности министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин отмечает, что в этом году погода не является наиболее благоприятной, но выразил уверенность в том, что «население хлебом мы снабдим». Он напомнил, что для обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области нужно собрать 800 тыс. тонн зерна.

Технические культуры убраны с площади 293 гектара, овощи — с 0,5 гектара (0,1%), их валовой сбор составил 10 тонн при урожайности 200 ц/га.

Кроме того, заготовлено 38 194 тонн сена (обеспеченность с учётом остатков прошлого года составляет 90%), 127 085 тонн сенажа (133%), 6071 тонн соломы (28%), 6670 тонн концентратов (20%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РоссииДмитрий Патрушевв ходе визита в Ульяновскую область отметил высокие показатели урожайности зерновых. Напомним, что в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, что на 70% выше уровня 2019 года.