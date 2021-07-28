Джакарта, 28 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Индонезии произошло извержение вулкана Иль-Левотолок, расположенного в восточной части Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

Cosmotic Вулкан. Индонезия

Извержение вулкана сопровождалось гулким звуком и выбросом вулканического материала на расстояние 700−800 метров.

Вулкану присвоен статус предупреждения уровня III. В связи с этим статусом жителей просят не приближаться к вулкану в радиусе 3 км.

Местных жителей также предупредили об угрозе схода лавин и об опасности вулканического пепла.

Как сообщало ИА REGNUM, на склоне вулкана Мерапи в Индонезии наблюдаются горячие точки.