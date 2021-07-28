Бугуруслан, Оренбургская область, 28 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области руководство жилищно-строительного кооператива подозревают в двойной продаже квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе УМВД по региону.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

По оперативной информации полицейских, неустановленное лицо из числа руководителей кооператива совершало двойные продажи квартир с использованием фиктивных документов на право собственности в период с 2015 по 2018 года. Стоимость квартир составляет от 1,3 до 1,7 млн рублей.

Установлено два факта мошенничества при продаже недвижимости. Среди пострадавших жители Бугуруслана и Бугурусланского района. В октябре 2018 председатель ЖСК продал квартиру женщине за 1 630 600 рублей. При этом покупателю были предоставлены фиктивные документы на право собственности квартиры, которая ранее была реализована другому человеку. Выяснилось, что женщина не знала об обмане.

По факту двойной продажи квартир возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.