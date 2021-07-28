Лондон, 28 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover анонсировал премьеру 600-сильной версии Defender SVR. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Land Rover Land Rover Defender 2021

Исполнение SVR будет отличаться от версии с мотором V8, которая недавно дебютировала.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у Jaguar Land Rover Defender SVR будет установлен 4,4-литровый мотор V8 от BMW производительностью 600 «лошадей». Этот агрегат придёт на смену устаревшему пятилитровому мотору.

Более подробной информации о будущей новинке пока нет.

Ранее Jaguar Land Rover представил на автомобильной выставке в китайском городе Чунцине удлиненную версию Evoque. Продаваться модель будет исключительно в КНР.

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