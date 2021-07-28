Кызыл, 28 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Тува получила партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве 1720 доз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения Тувы Препарат «Спутник Лайт»

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Как отмечается, препарат является комбинированной векторной вакциной для профилактики против коронавируса, разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной, то есть его вводят один раз и рекомендован для вакцинации лиц с 18 до 60 лет. По некоторым рекомендациям Спутник-лайт подходит для повторной вакцинации лиц», — добавили в минздраве.

Напомним, всего к настоящему времени в регион поступило свыше 85,1 тыс. доз вакцин. Привито 83,8 тыс. человек или 67,5% от плановых показателей.