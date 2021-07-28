Новосибирск, 28 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В отношении 38-летнего новосибирца, избившего врача скорой помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Valera N. Trubin Бахилы на ногах

Установлено, что ночью 13 декабря 2020 года, 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между ним и 38-летним отцом возникла ссора.

Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ — «Причинение лёгкого вреда здоровью».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конфликт возник из-за требования родителей пациента надеть бахилы и отказа врача это сделать.

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