Уфа, 28 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Водитель скутера погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Скутер

Сообщается, что утром 27 июля в селе Чесноковка Уфимского района 82-летний пожилой мужчина, сидя за рулем скутера, поворачивал на ул. Коммунистическую. В этот момент он столкнулся с автомобилем «Toyota Camry», который двигался ему на встречу.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера получил не совместимые с жизнью травмы.

«Известно, что пожилой мужчина водительских прав не имел», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек скончался в результате опрокидывания автомобиля.