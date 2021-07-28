Ульяновск, 28 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области предприниматели и самозанятые получают поддержку на развитие своего дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Вопросы государственной поддержки бизнеса обсуждаются в рамках недели «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализации данного одноимённого национального проекта посвящены консультации и образовательные семинары для самозанятых жителей региона. В течение недели в усиленном режиме будет работать «горячая линия» многофункционального центра для бизнеса (8422) 414 145, по которой начинающие и действующие предприниматели смогут задать специалистам волнующие их вопросы.

Исполняющая обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева отмечает, что в настоящее время в регионе в сфере малого и среднего бизнеса занято 172 950 жителей, что превышает 30% от численности занятых в экономике. Задача национального проекта — увеличение числа предпринимателей.

«Важным направлением является работа с самозанятыми. Также мы запустили поддержку социального бизнеса: предпринимателям окажут комплексные услуги и будут предоставлять финансовую помощь в виде грантов», — отмечает Марина Алексеева, уточнив, что заявки начнут принимать в августе.

В рамках проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» введён специальный налоговый режим. Этой мерой поддержки воспользовались 12 734 гражданина — как правило, это водители, производители товаров ручной работы, парикмахеры, грузоперевозчики, рекламщики, представители IT-сферы.

Кроме того, Фонд развития и финансирования предпринимательства Ульяновской области реализует специальный льготный кредитный продукт для самозанятых ульяновцев. Также плательщики налога на профессиональный доход могут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами центра «Мой бизнес», прежде доступными только малым и средним предпринимателям.

В регионе работает система поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В частности, новое приоритетное направление — поддержка фермеров «Агростартап». Данный проект действует для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. В рамках тематической недели состоятся выезды к победителям проекта в Новоспасский и Сенгилеевский районы.

Всего в Ульяновской области на конкурс «Агростартап» подали 32 заявки, по результатам десяти участникам будут предоставлены гранты на общую сумму 348 99,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитический центр «Эксперт» по итогам 2020 года включил три ульяновские индустриальные площадки в число лидеров по привлекательности. Всего в Ульяновской области работает шесть индустриальных площадок разного типа — по данному показателю регион уступает только Подмосковью, Татарии и Калужской области.