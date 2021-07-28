Барнаул, 28 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В столице Алтайского края Барнауле взорвался газ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления по региону, хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Молодежная.

Главное управление МЧС по Алтайскому краю 22.mchs.gov.ru Взрыв газа в Барнауле

По предварительным данным, в результате обрушилась межкомнатная стена, выбиты двери и стёкла на балконе. Возгорания не произошло.

«В результате происшествия травмирована женщина, госпитализирована. Также в детскую поликлинику для осмотра направлен ребенок. Проведена эвакуация жильцов других квартир подъезда», — отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия, а также оценивают степень повреждения конструкций дома.