Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Мир, вероятно, столкнётся с новыми конфликтами из-за нехватки пахотных земель в будущем, заявил 27 июля президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками и руководством американского разведывательного сообщества.

Таяние льдов (сс) girlart39

По словам американского лидера, к росту нестабильности в сфере продовольственного обеспечения приведёт изменение климата на Земле. Конфликты, по прогнозу Байдена, спровоцируют люди, которые будут переселяться в другие районы после подъёма воды в Мировом океане.

«Если уровень моря поднимется еще на 2,5 фута (0,76 м), миллионы людей мигрируют, будут сражаться за пахотные земли», — сказал он.

Байден напомнил также о прогнозе затопления Джакарты (столицы Индонезии) и допустил перенос административного центра страны в течение десяти лет.

Добавим, за весь XX век уровень Мирового океана повысился примерно на 17 см, однако учёные отмечают ускорение этого процесса в последние годы. По данным Содружества научных и промышленных исследований (CSIRO, Австралия), которое ведёт наблюдение за уровнем моря со спутников, устойчивое повышение составляет 3,2 ± 0,4 мм в год.

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