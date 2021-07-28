Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Более 12 часов понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать крупный пожар в Ростове-на-Дону, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 28 июля.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Проливка и разборка конструкций трёхэтажного жилого дома на улице Центральной продолжалась до утра. В 7:30 мск была объявлена ликвидация пожара.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о возгорании в трёхэтажном доме на улице Центральной поступило в экстренные службы примерно в 19:10 мск. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Потребовалась эвакуация людей. Один человек пострадал.