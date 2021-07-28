Челябинск, 28 июля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Челябинске на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев столкнулись две машины такси. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

Bastiat74 Челябинск

Участниками ДТП стали автомобили «Рено» и «Лада Гранта». Они столкнулись и улетели в забор. По предварительным данным, причиной стало то, что один из них ехал на красный свет.

Шесть человек получили различные травмы. Четверых медики доставили в больницу.