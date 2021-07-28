Казань, 28 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В полицию Татарии поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой организации Finiko, суммы полученного ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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По версии следствия, в период с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени организации осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по разным программам, по которым выплачивался ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом, удалось получить не менее 70 млн рублей, при этом инвестиционная деятельность фактически не велась.

Отмечается, что в производстве главного следственного управления МВД по Татарии находится уголовное дело, возбужденное еще в декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Основанием для его возбуждения стали сведения материалов проверки управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, компания The Finiko признана финансовой пирамидой агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Правоохранительные органы обнаружили подозрительную деятельность вышеуказанной компании во время мониторинга социальных сетей. The Finiko привлекала денежные средства вкладчиков, обещая ежемесячную прибыль в размере 150%. Согласно сайту самой компании, в системе зарегистрированы 165 тыс. человек.

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