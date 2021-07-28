Горно-Алтайск, 28 июля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 19 327.

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Лидерами по суточному приросту стали Горно-Алтайск, а также Усть-Коксинский и Шебалинский районы. Выздоровели за сутки 48 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 17 849 человек. Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 304.

«В июне скончался 76-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в штабе.