Ульяновск, 28 июля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области пытаются обанкротить одно из муниципальных предприятий в рабочем посёлке Ишеевка. Соответствующее заявление зарегистрировано на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Согласно опубликованным сведениям, с иском в суд вышла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Ульяновской области, ответчиком является МУП «Водоканал» из посёлка Ишеевка Ульяновского района.

Налоговики требуют признать предприятие банкротом, указанная сумма исковых требований — 958 135 рублей 6 копеек.

Заявление зарегистрировано в суде 27 июля, дело пока не принято в производство. Детали иска неизвестны.