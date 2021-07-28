Пермь, 28 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Пермском крае выявлено хищение денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает краевая прокуратура.

50.мвд.рф Мошенничество

По данным ведомства, что в сентябре 2019 году госучреждение и частная компания заключили контракт на поставку и ввод в эксплуатацию модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта, а также обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих данное оборудование и осуществляющих его техническое обслуживание. Однако исполнение договора оказалось фикцией. Фирма отчиталась о якобы выполненных работах и получила по подложным документам более 250 тыс. рублей. Деньги выделялись для финансирования мероприятий рамках нацпроекта.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).