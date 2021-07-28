Пекин, 28 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Пекина достиг рекордного уровня в 1,42 трлн юаней ($219 млрд) в первом полугодии, увеличившись на 26% в годовом исчислении, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Пекин

Экспорт Пекина вырос на 18,1% в годовом исчислении до 293 млрд юаней, а импорт увеличился на 28,2% до 1,13 трлн юаней. Внешняя торговля города в июне составила 266,7 млрд юаней, что является самым высоким месячным показателем с декабря 2019 года.

В период с января по июнь торговля Пекина с Европейским союзом, Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по-прежнему составляла более 10% от общего объема торговли города. Основными импортными товарами были автомобили и сельскохозяйственная продукция. Импорт этой продукции вырос соответственно на 71,2% и 53,6% в годовом исчислении.

Высокотехнологичная продукция, включая мобильные телефоны, интегральные схемы, лекарства и медицинские материалы, продолжали стимулировать рост экспорта Пекина.