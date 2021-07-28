Чита, 28 июля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Жителям Забайкальского края, желающим принять участие в голосовании 19 сентября рекомендовали вакцинироваться против коронавируса. Об этом заявил и.о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Привиться рекомендовано также членам избирательных комиссий. Кроме того, в управлении предложили проводить тестирование выездных комиссий, которые будут выезжать в труднодоступные районы. По его словам, с учётом опыта предыдущих выборов, изданы новые методические рекомендации по проведению мероприятия.

«Они по-прежнему направлены на исключение контакта среди участников избирательного процесса. Как и ранее, это будет обеспечено с помощью бесконтактной передачи и проверки документов, соблюдения социальной дистанции, использования масок, перчаток, индивидуальных ручек», — отметил он.