Пекин, 28 июля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Крупнейшие промышленные компании Китая продемонстрировали устойчивый рост прибыли в первой половине 2021 года на фоне стабильного восстановления рыночного спроса и улучшения показателей бизнеса, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Пекин

Промышленные фирмы с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,09 млн) получили совокупную прибыль в размере 4,22 трлн юаней за этот период, что на 66,9% больше, чем в прошлом году, показали данные Национального бюро статистики КНР.

По сравнению с уровнем 2019 года прибыль крупных промышленных фирм выросла на 45,5% в первом полугодии. В результате расширения средний рост за первое полугодие 2020 и 2021 годов составил 20,6% Во втором квартале промышленная прибыль выросла на 36% в годовом исчислении, что на 42,5% выше уровня 2019 года.

Только в июне крупные промышленные фирмы получили 791,8 млрд юаней общей прибыли, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.