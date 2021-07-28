Шанхай, Китай, 28 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Шанхая вырос на 19% в годовом исчислении до 1,88 трлн юаней ($290,1 млрд) в первой половине 2021 года, сообщили таможенные органы города, передает 27 июля агентство Синьхуа.

Шанхай

В первом полугодии экспорт Шанхая вырос на 9,6% до 703,78 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 25,4% до 1,18 трлн юаней. Внешняя торговля Шанхая в июне увеличилась на 19,3% до 340,27 млрд юаней. Его экспорт вырос на 10,9%, в то время как импорт вырос на 24,8%.

В период с января по июнь внешняя торговля частных предприятий в Шанхае достигла 508,31 млрд юаней, что на 35,5% больше, что составляет 27% от общей стоимости торговли. Объем торговли предприятиями с иностранными инвестициями за этот период составил 1,16 трлн юаней, увеличившись на 13,9% и составив 61,8% от общего объема.

Европейский союз по-прежнему остается главным торговым партнером Шанхая, а объем двусторонней торговли вырос на 27,8% до 384,38 млрд юаней в первом полугодии.