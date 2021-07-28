Екатеринбург, 28 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Очень низкие темпы вакцинации в мире от COVID-19 мешают скорой победе над пандемией. Об этом заявил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В текущих условиях с пандемией придётся бороться и в 2022 году. «Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — цитируют его РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, также учёный усомнился в окончании пандемии в 2022 году.