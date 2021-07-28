Ульяновск, 28 июля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями и мошенничество. Суд вынес обвинительный приговор, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед судом предстал экс-заместитель начальника исправительной колонии № 10 УФСИН России по Ульяновской области. Правоохранители установили, что в сентябре 2019 года он отдал устное распоряжение не регистрировать сообщение о факте дезорганизации работы колонии, совершенном одним из осуждённых. Это вскрылось при просмотре видеоархива.

Кроме того, по данным следствия, фигурант уголовного дела получил от одного из осуждённых 250 тыс. рублей за решение вопросов об условно-досрочном освобождении и недепортации из России. В ведомстве отмечают, что у злоумышленника не было данных полномочий, а полученные средства он потратил по своему усмотрению.

Обвинение было предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив два года и шесть месяцев колонии общего режима.

Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 35-летнего ульяновца подозревают в мошенничестве в Чувашии под видом прокурорского работника. Его жертвами являлись заведующие детскими садами.

Подробнее:Ульяновца подозревают в мошенничестве в Чувашии под видом прокурора