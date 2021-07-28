Элиста, 28 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Министерство финансов Калмыкии 27 июля 2021 года подписало два контракта на открытие кредитных линий с общим лимитом задолженности 2,8 млрд рублей. Оба контракта подписаны с «Совкомбанком», а деньги будут использованы «в целях финансирования дефицита республиканского бюджета и погашения государственных долговых обязательств» региона, передаёт ИА REGNUM.

Долги

В каждом договоре прописано открытие кредитной линии на сумму 1,4 млрд рублей, а сумма выплаченных процентов по каждому из них составит 22 438 356,16 рубля. Срок исполнения также един — до 25 октября 2021 года. Кредитные линии на срок 90 дней открываются с максимальной процентной ставкой 6,5% годовых.

Кредитование имеет целевой характер — «финансирование дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств Республики Калмыкия».

Стороной заказчика выступает министр финансов республики Очир Шургучеев, а от «Совкомбанка» договоры подписал глава правления Дмитрий Гусев.

Напомним, по данным Минфина РФ, госдолг Калмыкии на начало июля 2021 года составил 7,154 млрд рублей в целом, из которых 4 млрд рублей — это кредиты от коммерческих организаций, а 3,154 млрд рублей — бюджетные кредиты.