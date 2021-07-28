Пермь, 28 июля, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Перми вечером 27 июля произошло смертельное ДТП. Его жертвой стала четырёхлетняя девочка, сообщает портал 59.RU.

ДТП

По оперативной информации полицейских, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте вблизи видимости пешеходного перехода. Девочку сбила машина Nissan Qashqai, которой управляла 35-летняя женщина.

Трагедия произошла на глазах у матери девочки. Вызванная на место ДТП бригада скорой помощи помочь ребенку не смогла.

В комментариях пользователи соцсетей обращают внимание на то, что участок на улице Янаульская является аварийным. Из-за отсутствия тротуаров люди ходят по проезжей части. Кроме того, участок закрыт кустами, из-за резких поворотов водители не видят дорогу и знаки.