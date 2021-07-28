Пекин, 28 июля, 2021, 07:18 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий, в первой половине этого года в фотоэлектрической промышленности Китая наблюдался быстрый рост, сообщает агентство Синьхуа.

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Китай произвел 238 000 тонн поликремния в период с января по июнь, что на 16,1% больше, чем в прошлом году за аналогичный период, показали данные министерства. Только в июне в стране было произведено 42 000 тонн поликремния. За первые шесть месяцев общий объем производства кремниевых пластин в стране достиг 105 ГВт, увеличившись на 40% в годовом исчислении.

В прошлом месяце Китай объявил, что в 2021 году прекратит субсидирование новых централизованных фотоэлектрических станций, распределенных фотоэлектрических проектов и проектов по ветроэнергетике на суше из бюджета центрального правительства и достигнет паритета электросетей.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, начиная с 1 августа, политика будет направлена на содействие эффективному использованию ресурсов и высококачественному развитию новых отраслей энергетики, таких как фотоэлектрика и ветроэнергетика.