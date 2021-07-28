Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 155 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в республике достигло 51 966, почти половина из которых зарегистрирована в столице Улан-Удэ. Число контактных лиц превысило 16 тыс. человек. Выздоровели к настоящему времени почти 47 тыс. жителей.