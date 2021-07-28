Казань, 28 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 28 июля 602 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе умерших — двое мужчин и одна женщина в возрасте от 67 до 87 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию доставили партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве 13,5 тыс. доз.

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