Кемерово, 28 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 июля, за прошедшие сутки было выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 207 случаев.

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«Новокузнецк — 46, Кемерово — 42, Междуреченск — 24, Осинники — 15, Белово — восемь, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Прокопьевск — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Ленинск-Кузнецкий МО — 6шесть, Калтан — пять, Киселевск — пять, Тайга — пять, Мыски — четыре, Полысаево — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Промышленновский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 196 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 45 462 случая заражения коронавирусом, 42 587 человек выздоровели, 963 пациента скончались.