Пекин, 28 июля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Ожидается, что потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, увеличится примерно на 6% в годовом исчислении во второй половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному Китайским советом по электроэнергетике (CEC) национальной ассоциации, к которой присоединились энергетические предприятия и учреждения Китая, к концу 2021 года установленная мощность производства электроэнергии в стране достигнет 2,37 млрд кВт с ежегодным увеличением примерно на 7,7%.

В первом полугодии энергетическая промышленность Китая обеспечила надежную гарантию энергоснабжения для экономического и социального развития страны на фоне быстрого роста потребления электроэнергии, говорится в сообщении ЦИК.

В частности, рост энергопотребления за счет высокотехнологичного производства и производства оборудования был значительно выше среднего уровня в производственном секторе, что свидетельствует о расширении роли новых факторов роста в секторе.