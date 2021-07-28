Тавда, Свердловская область, 28 июля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Тавде Свердловской области 233 сотрудника муниципального предприятия «Тавдинские инженерные системы» не вовремя получили зарплату. Размер задолженности перед ними превысил 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Зарплата

Долг образовался за май. После вмешательства прокурора мировой судья удовлетворил его заявления и выдал судебные приказы о взыскании начисленной зарплаты. А в отношении и.о. директора МУПа прокуратура завела административное дело. В итоге должностное лицо было оштрафовано на 20 тыс. рублей.

По результатам прокурорских мероприятий долги перед работниками были полностью погашены, заключили в ведомстве.