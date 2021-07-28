Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что они являются соперниками и конкурентами Вашингтона. Об этом заявил американский президент Джо Байден 27 июля на выступлении перед сотрудниками Национальной разведки страны.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что эта важность связана со стремительными изменениями в мире.

«Мир меняется кардинально… Нам необходимо работать в сотрудничестве с такими странами, как КНР и РФ, которые являются конкурентами США и, вероятно, смертельными соперниками в будущем», — сказал глава Белого дома.

Байден считает, что борьба с изменением климата является одной из сфер, где совпадают интересы Вашингтона, Москвы и Пекина. Президент также назвал вопрос окружающей среды «стратегическим» и «усиливающим нестабильность по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Джо Байден заявил, что Россия и США могут вести сотрудничество в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата.

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