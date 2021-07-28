Гуанчжоу, Китай, 28 июля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Провинция Гуандун, центр обрабатывающей промышленности и ведущий игрок сферы внешней торговли в Китае отчиталась об устойчивом росте торговли в первой половине 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Tom Drigers Торговля

Внешняя торговля южной китайской провинции достигла 3,8 трлн юаней (около $588 млрд) в период с января по июнь, увеличившись на 24,5% в годовом исчислении, сообщило Гуандунское управление Главного таможенного управления КНР.

Экспорт вырос на 26,9% в годовом исчислении до 2,3 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 20,9% до 1,5 трлн юаней.

Местные частные предприятия по-прежнему вносят наибольший вклад во внешнюю торговлю. Их суммарный объем внешней торговли за шесть месяцев составил 2,16 трлн юаней, увеличившись на 29,2% в годовом исчислении и составив 56,9% от общего объема торговли.

Торговля Гуандуна с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейским союзом и Соединенными Штатами за этот период выросла более чем на 20% в годовом исчислении.

Торговля со странами — участницами инициативы «Пояса и пути» и странами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства подскочила на 16,5% и 20% соответственно.