Лима, , 07:02 — REGNUM Избранный президент Перу Педро Кастильо провёл серию встреч с главами государств и другими гостями накануне вступления в должность на торжественном заседании Конгресса страны. Об этом сообщает Prensa Latina.

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В частности, с Кастильо встретились король Испании Филипп VI и президент Эквадора Гильермо Лассо, с которыми перуанец обсудил соответствующие двусторонние отношения.

«У нас была приятная встреча с королем Испании Филиппом VI. Мы говорили о культурных связях обеих стран и об укреплении наших дружеских связей», — написал Кастильо в своём аккаунте в Twitter.

Он также принял министра образования США Мигеля Кардона, посланного президентом страны Джозефом Байденом в качестве своего представителя на инаугурацию нового президента Перу.

В конце дня Кастильо принял бывшего президента Боливии Эво Моралеса, лидера «Движения за социализм», с которым он поддерживал связь во время своей избирательной кампании.

Избранный президент будет приведён к присяге на торжественном заседании Конгресса Перу, в котором примут участие президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Боливии Луис Арсе, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Колумбии Иван Дуке.

Также будут присутствовать вице-президенты, министры иностранных дел и другие официальные представители других стран.