Пекин, 28 июля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи», основанный на древней китайской легенде о Белой змее продолжил лидировать в прокате на материковой части Китая, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

(сс) geralt Кинематограф

Продолжение хита студии Light Chaser Animation собрало в прокате более 28 млн юаней (около $4,31 млн) за 27 июля, в результате чего общие кассовые сборы составил 254 млн юаней на пятый день с момента его премьеры.

На втором месте расположилась картина «Китайские врачи», которая описывает усилия Китая по борьбе с эпидемией COVID-19. Фильм собрал более 18,38 млн юаней, а его общие кассовые сборы приблизились к 1,19 млрд юаней.

На третьем месте оказалась анимация «Агент Бэкком: Король медведей», являющаяся продолжением фильма 2017 года «Медведь Бэкком: Агент 008», заработавшая 3,58 млн юаней.