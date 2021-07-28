Куньмин, Китай, 28 июля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Стадо из 14 диких азиатских слонов, бродящих по юго-западной китайской провинции Юньнань, продолжило свой путь, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Слоны

Слоны вошли в уезд Юаньцзян города Юйси ранним утром 27 июля, сообщили в штабе, отвечающем за мониторинг их миграции. Слоны находятся в хороших условиях и не представляют угрозы для людей, сообщили в штабе. По данным штаба, с 21 июля животные продвинулись на 63 км в юго-западном направлении.

Власти направляют сотрудников экстренных служб и полиции для обеспечения безопасности местных жителей, а также животных. Дроны используются для наблюдения за передвижениями слонов. С 22 июля слонам было скормлено около 14,4 тонны корма.

В начале этого месяца слон-самец, отбившийся от стада, был пойман и отправлен обратно в свой лесной дом в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе на юге Юньнани. Стадо из 15 бродячих диких азиатских слонов прошло около 500 км к северу от их дома в Сишуанбаньне, прежде чем 2 июня достигло столицы провинции Куньмина.