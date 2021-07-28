Пекин, 28 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Китай наказал 14 336 должностных лиц в июне за нарушение свода правил страны из восьми пунктов об улучшении поведения членов партии и правительства, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Коррупция

Согласно ежемесячному заявлению Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, должностные лица были причастны к 10 047 случаям нарушений. Согласно заявлению, среди наказанных должностных лиц 9 499 получили дисциплинарные или административные взыскания.

7054 человека были наказаны за бюрократизм или формальности, 5672 человека были признаны не выполнившими свои обязанности в области социального и экономического развития или защиты окружающей среды.

В общей сложности 7282 человека были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение (включая дарение или принятие подарков) и присуждение несанкционированных пособий или премий.

В конце 2012 года КПК опубликовала свои правила из восьми пунктов о бережливости для борьбы с нежелательными практиками в работе властей.