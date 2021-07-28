Буэнос-Айрес, 28 июля, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Власти Аргентины согласовали процедуру вакцинации детей от 12 до 17 лет, имеющих проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Аргентины.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Президент Аргентины Альберто Фернандес делает прививку вакциной «Спутник V»

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«Министры [здравоохранения провинций и страны] также согласовали условия приоритетной записи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которых начнут прививать вакциной Moderna от COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава минздрава Аргентины Карла Виссотти, слова которой цитирует агентство Télam, подчеркнула, что регионы страны «начнут запись подростков в соответствии с приоритетами со среды».

В распоряжении аргентинских медиков имеется около 3,5 млн доз вакцины. Отмечается, что в приоритетную для вакцинации группу лиц войдут 924 тысячи детей до 18 лет, что составляет 22% всех детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В первой очереди будут вакцинироваться лица с диабетом, ожирением, онкологическими, аутоиммунными и хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, инвалидностью, синдромом Дауна, туберкулезом, а также беременные девушки и несовершеннолетние, ожидающие трансплантацию органов.