Нью-Дели, 28 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Не менее 18 стали жертвами столкновения автобуса и грузового автомобиля в индийском городе Барабанки (штат Уттар-Прадеш) на севере страны, 28 июля сообщает издание The Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Кроме того, по меньшей мере 19 человек пострадали и были госпитализированы. Спасатели пытаются вызволить из-под автобуса еще несколько раненных.

Грузовик въехал в автобус, когда тот остановился на дороге из-за технической неисправности. Незадолго до ДТП водитель автобуса предупредил пассажиров о сломанной полуоси.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в китайском городе Пинлян (провинция Ганьсу) на северо-западе страны 13 человек погибли и 47 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, который перевернулся на шоссе.