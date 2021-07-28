Вашингтон, 28 июля, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Американская металлическая группа Slipknot сделала аватарки в своих соцсетях полностью чёрными. Таким образом музыканты отреагировали на смерть одного из своих основателей, бывшего барабанщика группы Джоуи Джордиссона.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

При этом какие-либо официальные комментарии от участников коллектива отсутствуют. В комментариях к аватаркам, постам и обложкам Slipknot в соцсетях слушатели группы выражают свои соболезнования.

Джоуи Джордиссон скончался во сне 27 июля на 47-м году жизни. Музыкант ушёл из Slipknot в 2013 году в связи с тем, что врачи обнаружили у него поперечный миелит.