Кемерово, 28 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей в больницы обратились 27 852 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 5786 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

Только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратились 449 человек, в том числе детей — 73, уточняет ведомство.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 252 человека. Зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», 14 больных клещевым вирусным энцефалитом, 23 больных клещевым боррелиозом.